Man schrikt zich rot als hij plotseling slang door douche ziet kruipen

Een bewoner van de Multatulistraat in Den Haag keek donderdagavond vreemd op toen hij onder de douche stond. Tot zijn grote schrik zag hij ineens een slang door de douche kruipen. De man sprong direct weg en schakelde de Dierenambulance Den Haag in.

Op advies van de medewerkers probeerde hij het dier tijdelijk veilig vast te zetten. Met behulp van twee doosjes wist hij de slang in bedwang te houden tot de hulpdiensten arriveerden.

Ontsnapt?

Volgens een woordvoerder van Dierenambulance Den Haag ging het om een rode rattenslang. "Vaak is het zo dat zo'n slang uit een terrarium is ontsnapt en is gaan zwerven", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Het was nog even lastig om de slang te vangen, omdat het dier erg beweeglijk was. Mogelijk kwam dat door de warme en vochtige ruimte van de badkamer. "Een warme en vochtige ruimte is heel aantrekkelijk voor ze, dus daar worden ze levendig van", legt de woordvoerder uit. Met een speciale slangenhaak wisten de medewerkers het dier voorzichtig te vangen.

Op zoek naar de eigenaar

De slang maakt het goed en verblijft voorlopig bij de dierenambulance. "We hebben officieel twee weken de tijd om de eigenaar te vinden. Meldt die zich niet, dan brengen we het dier naar een gespecialiseerde reptielenopvang", aldus de woordvoerder.

De organisatie vermoedt dat het om een tamme huisdierenslang gaat. De rode rattenslang is een niet-giftige wurgslang die vaak als huisdier wordt gehouden.