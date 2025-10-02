ZIEN: Kat oog in oog met meterslange wurgslang in Barendrecht

Bewoners van Barendrecht keken raar op toen ze ineens oog in oog stonden met een wurgslang in hun straat. Het ging om een boa constrictor, een exotische slang die normaal knaagdieren en vogels eet. Dat meldt Reptielenopvang Zwanenburg. Wie het dier kwijt is, is tot nu toe een raadsel.

De slang is vermoedelijk ontsnapt uit een hok, maar een eigenaar heeft zich nog altijd niet gemeld. Uiteindelijk werd de boa door een reptielenopvang meegenomen.

Op videobeelden bovenaan het artikel is te zien hoe ook een buurtkat nieuwsgierig een kijkje komt nemen bij de slang.