Dierenopvang Zwolle puilt uit: meer dan 700 dieren tegelijk

Stichting Flappus in Zwolle staat tot de nok toe vol. Waar normaal zo’n 400 tot 500 dieren opgevangen kunnen worden, zitten er nu meer dan 700 tegelijk. Van katten en honden tot een slang, geiten en zelfs varkens: het houdt maar niet op.

Volgens oprichter Carl Withaar is de drukte ongekend. "Ik doe dit werk nu al 20 jaar, maar zoveel dieren tegelijk heb ik nog nooit meegemaakt," vertelt hij. Vrijwilligers en medewerkers werken zich in het zweet om alle dieren te verzorgen en de hokken schoon te houden.

Altijd ‘ja’ tegen dieren in nood

De opvang vangt dieren uit het hele land op. De oorzaak is een combinatie van dumpingen, inbeslagnames en overlijdens van baasjes. "Andere organisaties zeggen soms nee, maar wij zeggen altijd ja wanneer de politie, een stichting, een dierenambulance of een particulier belt voor hulp," laat Flappus weten.

Om plek te maken, zijn creatieve oplossingen nodig. Roofvogelverblijven zijn omgebouwd tot kippenrennen en er zijn tijdelijke konijnenflats gekocht. Toch blijft het puzzelen met ruimte. Alleen zaterdagochtend kwamen er alweer vijftig kippen bij.

Van konijnen tot een muurgekko

In totaal gaat het om een bont gezelschap: 167 konijnen, 173 hennen en hanen, 121 duiven, 15 honden en katten, maar ook bijzondere dieren zoals een baardagame, een muurgekko en een slang.

Flappus roept mensen op om te helpen door te doneren of een dier te adopteren. "Deze dieren vragen iedere dag onze liefde en zorg. En dat doen wij 24/7 met heel ons hart," aldus de stichting.