Koningspython krioelt over straat in Hoogersmilde

Dieren

Vandaag, 14:42

Langs de Rijksweg in Hoogersmilde is deze week een python aangetroffen. De slang is opgevangen door Dierenambulance Noord en Midden Drenthe, schrijft de organisatie op Facebook.

Het gaat om een koningspython, een niet-giftige wurgslang die oorspronkelijk alleen in het westen van Afrika voorkomt. Naast dat het dier kan wurgen, kan het ook bijten. Hoewel dat zelden gebeurt, kan een beet van een koningspython bloederig en pijnlijk zijn.

Het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt, de dierenambulance is op zoek naar de eigenaar.

