Flink schrikken: Odette vindt koningspython tijdens uitlaatrondje in Ulvenhout

Odette Raats uit Alphen-Chaam (Noord-Brabant) heeft deze week tijdens een wandeling een koningspython gevonden. De vrouw liep met haar hond in het Brabantse dorp Ulvenhout toen ze de slang over de grond zag krioelen. "Wandelen met de hond is nooit saai, maar vandaag toch iets spannender dan gewild", schreef ze op Instagram.

In februari dit jaar ontsnapte een giftige schildneuscobra uit een woning in Lelystad. Een maand later werd die weer gevangen (zie bovenstaande video).

Odette is maar voor weinig dieren bang; alleen voor haaien en slangen. Dan zit je in Nederland goed, zou je denken. Maar dat viel afgelopen week even vies tegen voor Odette. "Laat ik nou net tegen een koningspython oplopen een paar honderd meter van huis."

"Ondanks mijn angst heb ik toch foto’s genomen en met verschillende hulpdiensten en dierenopvangen gebeld", laat Odette weten. Maar omdat de dierenambulance niet op korte termijn kon komen, zou het dier nog een tijdje rond kronkelen. Daarom kwam haar buurvrouw in actie. Odette: "Mijn dappere overbuurvrouw is hem samen met haar klusjesman gaan vangen en de dierenambulance heeft hem bij haar opgehaald."

Waar de python vandaan komt, is niet duidelijk.

Wurgen en bijten

Een koningspython is een niet-giftige wurgslang en komt oorspronkelijk alleen in het westen van Afrika voor. Naast dat het dier kan wurgen, kan het ook bijten. Hoewel dat zelden voorkomt, kan een beet van een koningspython bloederig en pijnlijk zijn.