Man met 60 pythons uit sociale huurwoning gezet

Een kat in huis, hond of een vogeltje. Dat hebben veel Nederlanders. Maar 60 slangen in een huurwoning. Dat gaat volgens de rechtbank echt te ver. In het Achterhoekse Lichtenvoorde wordt daarom nu iemand z'n huurhuis uitgezet.

Met zoveel slangen in een huis moet je er niet aan denken dat er een ontsnapt. Zo krioelde er eerder in Barendrecht een meterslange wurgslang op straat:

0:22 Meterslange wurgslang duikt op in Barendrecht

Zestig pythons

Volgens De Gelderlander waren er bij de woningcorporatie ProWonen klachten van buren binnengekomen. Bijvoorbeeld over muizen-overlast. Toen de verhuurder ging kijken, vonden ze bakken met 60 pythons, die de man fokt en verkoopt. De man weigerde in gesprek te gaan met de woningcorporatie en dus werd de zaak voorgelegd aan de rechter.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

En die staat aan de kant van ProWonen, ook de rechter vindt 60 slangen in een huurwoning geen goed idee. De overlast is te groot en met zo veel slangen lijkt hij wel een bedrijf te runnen en dat mag niet in een huurhuis. De rechter was ook bang voor brandgevaar, omdat de bakken waar de slangen in zitten worden verwarmd. En ook het risico op ontsnapping speelde mee, dat zou voor veel onrust kunnen zorgen in de buurt. De bewoner moet daarom in een paar weken vertrekken en een nieuwe plek zoeken voor de dieren.