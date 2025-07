Man vindt twee wurgslangen bij glasbak Zoutelande: 'Afschuwelijke vondst'

Als je iets niet verwacht te vinden bij de glasbak zijn het wel slangen, toch? Een man wist niet wat hij zag bij het weggooien van glas in Zoutelande. Daar zag hij een tas staan met een bak erin. In de bak zaten twee levende rattenslangen van ongeveer 1 meter lang, schrijft Stichting Dierenwelzijn Zeeland op Facebook.

De dieren zaten in een dichtgeplakt, plastic terrarium. "We blijven ons steeds verbazen waarom mensen dieren op zo'n manier dumpen", zegt de stichting in het bericht. " Hebben deze dieren geluk gehad dat ze niet door het ronde gat van de glasbak pasten met die rechthoekige bak? Een telefoontje naar ons had misschien al het verschil kunnen maken, wij kunnen natuurlijk niet alles zelf opvangen maar wél altijd meedenken."

Het is niet voor het eerst dat slangen in het wild worden gevonden:

0:36 Rode wurgslang gevonden in voortuin Den Haag

De rattenslangen zijn overigens geen gevaar voor de omgeving, vertelt Jolanda Lichtenberg van de stichting in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "Deze slangen zijn niet gevaarlijk voor de mens. Het zijn wurgslangen en ze kunnen ongeveer 1.50 meter lang worden. Deze waren al redelijk volwassen."

Slangenliefhebber

De slangen gaan in quarantaine bij een slangenliefhebber die de dieren wel wil opvangen. Bij de nieuwe eigenaar hebben de slangen meteen gedronken en gegeten, vertelt Lichtenberg in het radioprogramma. " Dat is een goed teken. Ze zijn ook weer goed opgewarmd."