'Man vindt koningspython in tweedehands bank in Borne'

Een inwoner van Borne schrok zich donderdag de leplazarus toen hij in zijn nieuwe woning een dikke, exotische slang aantrof. Dat meldt het AD. De koningspython had zich goed verstopt in een tweedehandsbank die de man had gekocht. De dierenambulance kwam ter plaatse en heeft de python opgevangen.

De Bornenaar verhuisde afgelopen vrijdag zijn eerste meubelstuk naar zijn nieuwe woning aan de Stationsstraat. Toen hij donderdag terugkwam, stond de man oog in oog met de slang.

Verstoppertje gespeeld

De dierenambulance denkt dat de python al in de bank heeft gezeten. Het dier had een goed verstopt plekje gevonden en is in de dagen dat hij alleen was tevoorschijn gekomen. Het kan haast niet anders. "Er stonden geen ramen of deuren open. Hij moet in de bank hebben gezeten", zegt de woordvoerder van de dierenambulance tegen de krant.

De slang is tijdelijk ondergebracht bij Dierenambulance Hengelo. Hij ligt onder een warmtelamp en wordt binnenkort opgevangen door een reptielenopvang.