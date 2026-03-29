Kamer wil verbod op reptielenbeurzen, liefhebbers balen

Dieren

Vandaag, 20:21

De Tweede Kamer steunt een verbod op reptielenbeurzen. Al jaren zijn er zorgen om het welzijn van de koudbloedige dieren op dit soort beurzen. Maar liefhebbers balen van het mogelijke verbod en zeggen dat hun hobby dan in de illegaliteit verdwijnt, waar er alleen maar minder zicht op is.

Beelden van reptielenbeurzen met gekko's, kameleons, slangen en hagedissen in plastic mini-bakjes zorgen voor veel ophef. De dieren lijken wel erg krap te zitten, in zo'n bakje. Daarnaast, zeggen tegenstanders van de beurzen, zouden zulke evenementen leiden tot impulsaankopen en dieren reduceren tot handelswaar.

Hoge standaard

Maar veel reptielfanaten en -kwekers zien het anders. De standaard voor dierenwelzijn zou in Nederland al heel hoog zijn. Het verbod is nog geen feit. De motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen, maar de Eerste Kamer moet ook nog akkoord.

Door Redactie Hart van Nederland

