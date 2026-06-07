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Bijzonder: moederdolfijn met kalf duikt op in de Waddenzee bij Lauwersoog

Dieren

Vandaag, 15:02

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Bij Lauwersoog zijn afgelopen week twee gewone dolfijnen gezien. Volgens Stichting SOS Dolfijn gaat het vermoedelijk om een moeder met haar kalf, die zich al enkele dagen in de Waddenzee ophouden.

De dieren worden regelmatig gezien in de buurt van boeien. Dat is volgens de stichting bijzonder, maar niet uniek. Ook in het verleden zijn gewone dolfijnen langere tijd rond boeien waargenomen.

Dieren hebben rust nodig

De gewone dolfijn komt wereldwijd veel voor, maar wordt langs de Nederlandse kust nog altijd niet vaak gezien. Wel lijken waarnemingen de laatste jaren vaker voor te komen.

De dolfijnen trekken inmiddels veel bekijks van mensen die een glimp van de dieren hopen op te vangen, zoals ook te zien is in bovenstaande video. Juist daarom roept SOS Dolfijn op om afstand te houden. Vooral een moeder met een jong heeft volgens de stichting rust nodig. Verstoring kan gevolgen hebben voor het welzijn en de ontwikkeling van het kalf.

Door Redactie Hart van Nederland

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