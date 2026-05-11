Witsnuitdolfijn Albi, die aanspoelde bij Egmond, overleden in opvang

Dieren

Vandaag, 20:49

De witsnuitdolfijn die begin deze maand aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Dat meldt SOS Dolfijn maandag. Volgens het opvangcentrum verslechterde de toestand van het dier plotseling snel.

"Zodanig dat hij kort daarna uit zichzelf is overleden", laat SOS Dolfijn weten.

Uitzonderlijk

De dolfijn, die de naam Albi kreeg, wordt overgebracht naar de Universiteit Utrecht voor sectie. Daar moet duidelijk worden waaraan het dier precies leed, aldus het opvang- en kenniscentrum in Anna Paulowna.

De witsnuitdolfijn spoelde op zondag 4 mei aan op het strand van Egmond aan Zee. Dat gebeurt maar zelden in Nederland.

Witsnuitdolfijnen leven vooral in het noorden van de Atlantische Oceaan en in de Noordzee. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en wegen tussen de 180 en 360 kilo.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

