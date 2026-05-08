Dode dolfijn gevonden op strand van Vlieland: 'Mogelijk een mannetje'

Zielig dierennieuws vanuit Vlieland. Daar is een dode dolfijn vrijdagochtend aangespoeld op het strand. Het dier is inmiddels al opgehaald en wordt voor onderzoek naar Universiteit van Utrecht gebracht.

Het beest spoelde rond 10.00 uur aan op de noordkant van Vlieland nabij hotel Seeduyn. De dolfijn zou ongeveer twee meter lang zijn. Volgens natuurgids Folkert Janssens gaat het mogelijk om een mannetje die nog niet heel oud was.

Voor onderzoek naar Utrecht

Omstreeks 11.45 uur werd de dolfijn opgehaald, zodat die naar Utrecht kan voor onderzoek. Daar gaan ze kijken hoe het dier is te komen overlijden.