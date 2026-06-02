Blijdschap in Wildlands: babygiraf Kenyi geboren

In Wildlands is een nieuwe bewoner verwelkomd. Op donderdag 28 mei is daar een babygiraf geboren. De noordelijke giraf is een mannetje en heeft de naam Kenyi gekregen, wat letterlijk 'zoon na drie dochters' betekent.

Inmiddels heeft de dierenarts het jong onderzocht en zijn de eerste dagen en nachten voorspoedig verlopen. Het jong drinkt goed en ontwikkelt zich ook voorspoedig. Dierverzorgster Erica noemt hem een 'potige knul'; de pasgeborene weegt namelijk al 72 kilo.

De eerste stappen

De observatiecamera in de giraffenstal van de dierentuin heeft de geboorte vastgelegd. Het jong kwam in de groepsstal ter wereld om 04.57.08 uur. Al snel kwamen de kuddegenoten om hem heen staan om hem te besnuffelen. Niet veel later zette de jonge giraf zijn eerste stappen, terwijl zijn moeder hem goed in de gaten houdt.

Met uitsterven bedreigd

De geboorte is niet alleen bijzonder voor de dierentuin, maar ook voor het Europese soortbehoudsprogramma (EEP) voor noordelijke giraffen. Deze giraffensoort heeft het in het wild namelijk erg moeilijk en staat onder druk.

Dierenparken werken daarom samen aan het behoud van een gezonde populatie, met als uiteindelijk doel de toekomst van de soort veilig te stellen. De komst van een gezond jong als Kenyi is daarin een waardevolle stap.

In de bovenstaande video is te zien hoe babygiraf Kanyi geboren wordt.