Vogelgebied Wildlands weer open na plotselinge vogelsterfte

Goed nieuws voor bezoekers van Wildlands Adventure Zoo in Emmen: het vogelgebied Birdy Bush gaat zaterdag weer open. Het park sloot het gebied begin maart uit voorzorg, nadat drie Madagaskar kuifibissen plotseling overleden. Dat riep vragen op en leidde tot direct onderzoek.

Samen met deskundigen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden meerdere vogels getest, zowel in Birdy Bush als in het overdekte Rimbula-gebied. Uit die controles blijkt nu dat er geen vogelgriep aanwezig is. Daarmee vervalt de maatregel en kan het gebied weer open voor publiek.

Volgens protocol bleef Birdy Bush drie weken gesloten:

Nu alle uitslagen negatief zijn, is het hele park weer volledig toegankelijk.

Opgelucht

"De gezondheid en het welzijn van onze dieren staan altijd voorop. De tijdelijke sluiting van Birdy Bush was noodzakelijk om de situatie zorgvuldig te onderzoeken en onze dieren de rust en bescherming te geven die zij nodig hadden. We zijn dan ook opgelucht dat nu alles weer normaal is," zegt directeur Julius Minnaar.

Waar de overleden ibissen precies aan zijn gestorven, is niet duidelijk. Wel is vastgesteld dat het in ieder geval geen vogelgriep was.