Alle kuifibissen Wildlands Emmen overleden, vogelverblijf blijft dicht

Dieren

Vandaag, 15:42

Droevig nieuws uit Emmen. Bij dierentuin Wildlands zijn afgelopen week drie Madagaskar-kuifibissen kort na elkaar overleden. Reden genoeg voor de dierentuin om het vogelverblijf Birdy Bush tijdelijk af te sluiten. Het vermoeden is dat er vogelgriep heerst.

Afgelopen vrijdag werd de eerste dode Madagaskar-kuifibis aangetroffen in het Birdy Bush-verblijf. Niet meteen reden om aan de bel te trekken, volgens Wildlands-medewerker Jan Minze Zomer. Er gaan namelijk wel vaker spontaan dieren dood; dat hoort bij het (dieren)leven. Maar toen op zaterdag en zondag ook de twee andere kuifibissen het loodje legden, werd dat wel heel verdacht.

Protocollen

Vogelgriep hoort tot de mogelijke boosdoeners voor de plotselinge overlijdensgolf. Daarom worden er allerlei protocollen in werking gesteld, aldus Jan. Eén daarvan is het afsluiten van het verblijf voor bezoekers. Het verblijf blijft dicht totdat met volledige zekerheid is vastgesteld wat de oorzaak is van de dood van de drie vogels. Mocht het inderdaad om vogelgriep gaan, dan is de verwachting dat het verblijf langer gesloten blijft.

Wat is een Madagaskar Kuifibis?

Een Madagaskar Kuifibis is een, zoals de naam al verraad, vogel afkomstig uit Madagaskar. Daar hebben de vogels echter steeds minder kans op overleving, omdat de vogel in bosrijke gebieden gedijt, maar dat wordt juist veel gekapt op Madagaskar. Ibissen kenmerken zich door een lange, gebogen snavel en zijn nauw verwant aan de pelikaan en de lepelaar.

Door Redactie Hart van Nederland

