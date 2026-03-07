Volg Hart van Nederland
Mogelijk vogelgriep bij vogels in Wildlands in Emmen, deel dierenpark dicht

Gisteren, 21:53 - Update: 3 uur geleden

In dierenpark Wildlands in Emmen wordt onderzoek gedaan naar vogelgriep. Dat gebeurt omdat er aanwijzingen zijn dat het virus aanwezig is in enkele dode vogels, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Een deel van het park, Birdy Bush, is daarom de komende drie weken gesloten voor bezoekers. Dat is een voorzorgsmaatregel die volgens het protocol moet worden genomen, meldt Wildlands op de website.

Dierenambulancemedewerkster Miriam Bosman ontdekte dat influenza-sneltesten, die normaal voor mensen worden gebruikt om bijvoorbeeld griep vast te stellen, ook ingezet kunnen worden bij het vroegtijdig opsporen van vogelgriep:

Eerder deze week overleden in het park plotseling drie Madagaskar-kuifibissen. Omdat de omstandigheden rond hun dood verdacht werden gevonden, zijn de kadavers voor onderzoek opgestuurd naar de Universiteit Utrecht. Daaruit blijkt dat twee van de drie vogels zijn overleden aan een virusziekte.

Monsters afgenomen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zaterdag monsters genomen van andere vogels in Birdy Bush en van vatbare vogels in het Rimbula-gedeelte van het park. Deze dieren zijn allemaal gezond, zegt Wildlands. De komende weken houden de NVWA en de dierentuin de vogels nauwlettend in de gaten. Over drie weken volgen nieuwe tests. Daarna kan het park mogelijk weer worden vrijgegeven.

Sinds half oktober is vogelgriep op meerdere plekken in Nederland vastgesteld, vooral bij grote pluimveebedrijven. Sinds die tijd geldt er een landelijke ophokplicht voor alle commercieel gehouden vogels.

Door ANP

