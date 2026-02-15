Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vogelgriep aangetroffen bij pluimveebedrijf met 35.000 kippen in Vlagtwedde

Vogelgriep aangetroffen bij pluimveebedrijf met 35.000 kippen in Vlagtwedde

Dieren

Vandaag, 15:14 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In het Groningse Vlagtwedde is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 35.000 leghennen die het bedrijf telt, worden geruimd, laat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) weten.

Ook wordt er in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod ingesteld om verdere verspreiding te voorkomen. Bedrijven binnen deze zone die vogels houden, mogen geen vogels of eieren vervoeren. Daarnaast is het afvoeren van vogelmest en gebruikt strooisel verboden.

Sinds 2024 is er een vaccin voor vogels tegen de ziekte, toch moeten er nog vaak pluimveebedrijven geruimd worden. Pluimveehouders snakken naar een oplossing:

Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'
1:14

Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'

Landelijke ophokplicht

Sinds oktober 2025 geldt er al een ophokplicht in Nederland, omdat de vogelgriep al langere tijd om zich heen grijpt. Om en nabij de twee miljoen vogels en andere dieren zijn om die reden al geruimd.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Tienduizenden kalkoenen geruimd na vogelgriep in Moergestel
Tienduizenden kalkoenen geruimd na vogelgriep in Moergestel
Vogelgriep aangetroffen op kinderboerderij in Kamerik, dieren afgemaakt
Vogelgriep aangetroffen op kinderboerderij in Kamerik, dieren afgemaakt
Vogelgriep treft Drenthe: 15.000 kippen afgemaakt in Dalen
Vogelgriep treft Drenthe: 15.000 kippen afgemaakt in Dalen
Primeur in Europa: koe in Friesland heeft antistoffen vogelgriep
Primeur in Europa: koe in Friesland heeft antistoffen vogelgriep

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.