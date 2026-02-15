Vogelgriep aangetroffen bij pluimveebedrijf met 35.000 kippen in Vlagtwedde

In het Groningse Vlagtwedde is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 35.000 leghennen die het bedrijf telt, worden geruimd, laat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) weten.

Ook wordt er in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod ingesteld om verdere verspreiding te voorkomen. Bedrijven binnen deze zone die vogels houden, mogen geen vogels of eieren vervoeren. Daarnaast is het afvoeren van vogelmest en gebruikt strooisel verboden.

Sinds 2024 is er een vaccin voor vogels tegen de ziekte, toch moeten er nog vaak pluimveebedrijven geruimd worden. Pluimveehouders snakken naar een oplossing:

1:14 Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'

Landelijke ophokplicht

Sinds oktober 2025 geldt er al een ophokplicht in Nederland, omdat de vogelgriep al langere tijd om zich heen grijpt. Om en nabij de twee miljoen vogels en andere dieren zijn om die reden al geruimd.