Tienduizenden kalkoenen geruimd na vogelgriep in Moergestel

Op een bedrijf met kalkoenen in het Brabantse Moergestel is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zaterdag. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden alle 38.000 kalkoenen op het bedrijf geruimd.

Binnen een straal van drie kilometer liggen geen andere pluimveebedrijven. Wel bevinden zich binnen een gebied van tien kilometer achttien andere bedrijven. Voor die hele zone geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en strooisel. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden aan- en afgevoerd naar locaties met vogels, maar dat moet gebeuren volgens strenge voorwaarden uit het hygiëneprotocol.

Honderdduizenden vogels geruimd

De vogelgriep zorgt al maanden voor grote problemen in Nederland. Sinds het najaar zijn al honderdduizenden kippen en andere vogels geruimd. Sinds 16 oktober geldt bovendien een landelijke ophokplicht. Die geldt voor professioneel gehouden pluimvee; hobbykippen zijn uitgezonderd, maar moeten wel worden afgeschermd.

De NVWA doet daarnaast een traceringsonderzoek naar mogelijke risicocontacten, zoals het transport van pluimvee of pluimveeproducten. Als daar aanleiding toe is, kunnen extra maatregelen worden genomen.