Vogelgriep ontdekt op kinderboerderij in Alphen aan den Rijn

Dieren

Vandaag, 17:42

Op een kinderboerderij in Alphen aan den Rijn is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een boerderij met 73 vogels. De besmette dieren worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op de locatie zijn ook 26 kippen van een "zeldzaam ras" aanwezig. Deze kippen worden niet gedood, maar apart gehouden. Ze worden op een later moment opnieuw getest.

In een zone van 10 kilometer rond de kinderboerderij geldt per direct een vervoersverbod. In dit gebied liggen twee pluimveebedrijven.

Door ANP

