Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vogelgriep ontdekt op kippenbedrijf Kesteren

Vogelgriep ontdekt op kippenbedrijf Kesteren

Dieren

Vandaag, 09:13

Link gekopieerd

Op een bedrijf met kippen in het Gelderse Kesteren is vogelgriep aangetroffen. Ongeveer 44.000 kippen worden hierom afgemaakt, meldt het ministerie van Landbouw.

Het gaat om zogeheten vermeerderingslegkippen. Die worden samen geplaatst met hanen om zich voort te planten. In een zone van 10 kilometer om dit bedrijf liggen nog dertig andere pluimveebedrijven. Hiervoor geldt per direct een vervoersverbod.

Door ANP

Lees ook

Primeur in Europa: koe in Friesland heeft antistoffen vogelgriep
Primeur in Europa: koe in Friesland heeft antistoffen vogelgriep
Lege schappen en hogere prijzen: dit speelt er met eieren in supermarkten
Lege schappen en hogere prijzen: dit speelt er met eieren in supermarkten
Vogelgriep bij legbedrijf in Creil, 43.000 dieren gedood
Vogelgriep bij legbedrijf in Creil, 43.000 dieren gedood
Opnieuw vogelgriepbesmetting in buurt van Limburgse Ysselsteyn
Opnieuw vogelgriepbesmetting in buurt van Limburgse Ysselsteyn
Vogelgriep vastgesteld op leghennenbedrijf in Veulen, bijna 100.000 dieren geruimd
Vogelgriep vastgesteld op leghennenbedrijf in Veulen, bijna 100.000 dieren geruimd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.