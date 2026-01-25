Vogelgriep ontdekt op kippenbedrijf Kesteren

Op een bedrijf met kippen in het Gelderse Kesteren is vogelgriep aangetroffen. Ongeveer 44.000 kippen worden hierom afgemaakt, meldt het ministerie van Landbouw.

Het gaat om zogeheten vermeerderingslegkippen. Die worden samen geplaatst met hanen om zich voort te planten. In een zone van 10 kilometer om dit bedrijf liggen nog dertig andere pluimveebedrijven. Hiervoor geldt per direct een vervoersverbod.