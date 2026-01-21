Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Lege schappen en hogere prijzen: dit speelt er met eieren in supermarkten

Lege schappen en hogere prijzen: dit speelt er met eieren in supermarkten

Kopen en besparen

Vandaag, 08:06

Link gekopieerd

Wie in de supermarkt naar eieren grijpt, merkt het meteen: de schappen zijn minder goed gevuld en de prijzen liggen hoger dan een maand geleden. Door de vogelgriep is een tekort ontstaan, waardoor eieren in sommige winkels tot wel 10 procent duurder zijn geworden. Dat bevestigt de brancheorganisatie aan het AD.

Volgens Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is het tekort aanzienlijk. "We missen dagelijks zo’n 3 tot 4 miljoen eieren,” zegt hij tegen het dagblad. "De vraag is groot, maar het aanbod blijft achter. Daardoor zijn eieren simpelweg moeilijker te krijgen.”

Een tijdje terug werden er in Grootschermer nog 100.000 kippen geruimd door de vogelgriep, zoals te zien is op deze beelden:

Meer dan 100.000 kippen geruimd na uitbraak vogelgriep in Grootschermer
0:27

Meer dan 100.000 kippen geruimd na uitbraak vogelgriep in Grootschermer

Prijzen blijven hoog

Ook supermarkten erkennen het probleem. Jumbo laat weten dat vraag en aanbod momenteel uit balans zijn, waardoor eieren "iets beperkter beschikbaar” zijn. Die krapte is terug te zien in de prijzen. Zo kosten tien vrije-uitloopeieren bij Jumbo nu 4,79 euro, terwijl dat in november nog 4,49 euro was.

Bij Albert Heijn is een vergelijkbare stijging zichtbaar. Twintig scharreleieren gingen daar in dezelfde periode van 6,29 euro naar 6,49 euro. Zolang het tekort aanhoudt, verwachten kenners dat de prijzen voorlopig hoog blijven.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vogelgriep bij legbedrijf in Creil, 43.000 dieren gedood
Vogelgriep bij legbedrijf in Creil, 43.000 dieren gedood
Opnieuw vogelgriepbesmetting in buurt van Limburgse Ysselsteyn
Opnieuw vogelgriepbesmetting in buurt van Limburgse Ysselsteyn
Vogelgriep vastgesteld op leghennenbedrijf in Veulen, bijna 100.000 dieren geruimd
Vogelgriep vastgesteld op leghennenbedrijf in Veulen, bijna 100.000 dieren geruimd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.