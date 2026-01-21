Lege schappen en hogere prijzen: dit speelt er met eieren in supermarkten

Wie in de supermarkt naar eieren grijpt, merkt het meteen: de schappen zijn minder goed gevuld en de prijzen liggen hoger dan een maand geleden. Door de vogelgriep is een tekort ontstaan, waardoor eieren in sommige winkels tot wel 10 procent duurder zijn geworden. Dat bevestigt de brancheorganisatie aan het AD.

Volgens Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is het tekort aanzienlijk. "We missen dagelijks zo’n 3 tot 4 miljoen eieren,” zegt hij tegen het dagblad. "De vraag is groot, maar het aanbod blijft achter. Daardoor zijn eieren simpelweg moeilijker te krijgen.”

Een tijdje terug werden er in Grootschermer nog 100.000 kippen geruimd door de vogelgriep, zoals te zien is op deze beelden:

0:27 Meer dan 100.000 kippen geruimd na uitbraak vogelgriep in Grootschermer

Prijzen blijven hoog

Ook supermarkten erkennen het probleem. Jumbo laat weten dat vraag en aanbod momenteel uit balans zijn, waardoor eieren "iets beperkter beschikbaar” zijn. Die krapte is terug te zien in de prijzen. Zo kosten tien vrije-uitloopeieren bij Jumbo nu 4,79 euro, terwijl dat in november nog 4,49 euro was.

Bij Albert Heijn is een vergelijkbare stijging zichtbaar. Twintig scharreleieren gingen daar in dezelfde periode van 6,29 euro naar 6,49 euro. Zolang het tekort aanhoudt, verwachten kenners dat de prijzen voorlopig hoog blijven.