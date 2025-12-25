Vogelgriep vastgesteld op leghennenbedrijf in Veulen, bijna 100.000 dieren geruimd

Op een leghennenbedrijf in het Limburgse Veulen (gemeente Venray) is vogelgriep vastgesteld. De circa 99.000 dieren op de locatie worden gedood. Het besmette bedrijf ligt binnen een straal van 1 kilometer van een kalkoenenbedrijf in Ysselsteyn waar op 20 december ook vogelgriep werd geconstateerd.

Binnen een straal van 10 kilometer geldt per direct een vervoersverbod voor vogels en eieren. In deze zone liggen vijftig pluimveebedrijven.

Een aantal bedrijven in de meest directe omgeving van het bedrijf in Veulen wordt gescreend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.