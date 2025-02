Vogels kinderboerderij Hapert gedood om vogelgriep: 'Verdrietig maar nodig'

Op een kinderboerderij in het Brabantse Hapert is deze week vogelgriep geconstateerd. Hierom worden donderdag daar alle vogels geruimd. Dat melden de gemeente Bladel en kinderboerderij Ût Dierenwaaike. Volgens de gemeente is het risico dat mensen besmet raken klein. Toch wordt uit voorzorg hard ingegrepen.

Dierenambulances hebben al jaren te maken met zieke en dode wilde vogels die verschijnselen van vogelgriep hebben. Momenteel nemen de meldingen van vogelgriepgevallen weer toe. In de bovenstaande video zie je hoe Rinaldo van Dier in Nood omgaat met dit soort meldingen.

De vogelgriep werd woensdag vastgesteld bij kinderboerderij ût Dierenwaaike, ten westen van Eindhoven. Hoe het virus daar terecht is gekomen, is niet bekend. Vaak verspreidt vogelgriep zich via trekvogels. De kinderboerderij noemt de ruiming "een verdrietige dag, maar noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen".

De uitbraak in Hapert staat niet op zichzelf. In de afgelopen weken zijn ook op twee legbedrijven in het Friese Idsegahuizum meer dan 60.000 kippen geruimd na een besmetting.

Ophokplicht

Sinds november geldt in heel Nederland een ophok- en afschermplicht voor pluimvee. Boeren moeten hun dieren binnenhouden en hobbyhouders moeten hun kippen en ander gevogelte afschermen van wilde vogels. Dit moet voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

De vogelgriep is al langere tijd een probleem in Nederland. Elk jaar worden duizenden dieren geruimd om verdere besmettingen te voorkomen. Voor pluimveehouders en kinderboerderijen betekent dit grote onzekerheid.