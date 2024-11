Landelijke ophokplicht voor pluimvee na uitbraak vogelgriep

Het ministerie van Landbouw heeft per direct een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld voor pluimvee. Deze maatregel volgt op de bevestiging van vogelgriep bij een biologische kippenboerderij in Putten. Kort daarna werd ook in het Duitse Kleve, net over de grens bij Nijmegen, een geval van vogelgriep vastgesteld.

Volgens het ministerie is de kans op besmetting van pluimveebedrijven in Nederland op basis van deze uitbraken en recente meldingen in andere EU-landen ingeschat als "matig tot hoog". De ophokplicht is daarom noodzakelijk geacht. Ook boerenorganisatie LTO had op deze maatregel aangedrongen.

Eerder was boer Theo nog blij dat er een vaccin op de markt kwam voor de vogelgriep. Hij vertelt erover in bovenstaande video.

Minister Femke Wiersma erkent dat de maatregel ingrijpend is, zeker voor pluimveehouders en eigenaren van hobbydieren. Ze benadrukt echter dat het besluit zorgvuldig is genomen, mede vanwege de impact op het welzijn van de dieren. "De veiligheid van de dieren staat voorop," aldus de minister.

Bijna jaar geleden

De laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland dateert van bijna een jaar geleden. Destijds gold een ophokplicht van november tot eind april in delen van het land. Nu is de maatregel opnieuw van kracht voor commercieel gehouden pluimvee, met uitzondering van fazanten en loopvogels zoals struisvogels en emoes. Voor deze dieren, evenals voor hobbymatig gehouden pluimvee, geldt een afschermplicht.

Met de nieuwe maatregelen hoopt het ministerie verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de pluimveesector te beschermen tegen grote verliezen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP