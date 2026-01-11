Volg Hart van Nederland
Vogelgriep bij legbedrijf in Creil, 43.000 dieren gedood

Vandaag, 21:48

Bij een legbedrijf in het dorp Creil in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 43.000 dieren op het terrein gedood door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De besmetting in Creil is het eerste geregistreerde vogelgriepgeval in Nederland van dit jaar. De laatst gemelde besmetting was op 29 december bij een vleeskuikenbedrijf in het Limburgse Ysselsteyn, waar eerder die maand ook vogelgriepgevallen waren vastgesteld.

De eerste vaccins tegen vogelgriep zijn er. Dat zorgt voor optimisme, al worden er dus nog steeds bedrijven geruimd:

Sinds begin oktober zijn in totaal 1,7 miljoen dieren preventief gedood om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

