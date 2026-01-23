Volg Hart van Nederland
Primeur in Europa: koe in Friesland heeft antistoffen vogelgriep

Dieren

Vandaag, 20:18

Voor het eerst in Europa zijn bij een melkkoe antistoffen van het vogelgriepvirus aangetroffen. Dat gebeurde op een melkveehouderij in de gemeente Noardeast-Fryslân, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Er zijn volgens het ministerie "geen aanwijzingen gevonden" voor actieve circulatie van het vogelgriepvirus onder de melkkoeien op dit bedrijf. "Ook zijn er geen signalen van verspreiding van vogelgriep bij andere melkveebedrijven." Wel werden antistoffen in de melk van een koe aangetroffen, "wat betekent dat die koe een infectie heeft gehad".

Eind december 2025 kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een melding over twee zieke katten. Een van deze katten werd positief getest op vogelgriep en overleed twee dagen later. De kat bleek van het betreffende melkveebedrijf te komen. Daarop is het melkvee op dat bedrijf onderzocht. Er waren op dat moment geen zieke dieren aanwezig.

Sinds 2024 is er een vaccin, toch moeten er nog vaak pluimveebedrijven geruimd worden. Pluimveehouders snakken naar een oplossing:

Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'
1:14

Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

