Vogelgriep aangetroffen op kinderboerderij in Kamerik, dieren afgemaakt

Op een kinderboerderij in het Utrechtse Kamerik is deze week vogelgriep vastgesteld. De gemeente Woerden, waar het dorp onder valt, meldt zaterdag dat al het pluimvee op de kinderboerderij om die reden uit voorzorg moet worden gedood. De kinderboerderij blijft zeker twee weken dicht.

Afgelopen week ging een aantal vogels van kinderboerderij Oortjespad in Kamerik dood. Uit onderzoek bleek dat de dieren besmet waren met vogelgriep.

Vier vogels

De eigenaar van de buitenplaats waar de kinderboerderij zich bevindt, laat weten dat het om vier vogels ging: kalkoenen en pauwen. In totaal worden op de kinderboerderij zo'n 45 pluimdieren gehouden, waaronder kippen, ganzen en eenden.