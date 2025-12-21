Vogelgriep in Limburgs kalkoenenbedrijf, duizenden dieren geruimd

Op een kalkoenenbedrijf in het Limburgse Ysselsteyn is vogelgriep vastgesteld. Alle circa 23.000 kalkoenen worden gedood om verdere verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen.

Rond het getroffen bedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest binnen een zone van tien kilometer. Dat raakt 54 bedrijven in de sector. Zeven daarvan liggen op minder dan drie kilometer afstand en worden de komende tijd scherp in de gaten gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Een aantal van deze bedrijven had al eerder te maken met beperkingen door een uitbraak in het nabijgelegen Tienray op 25 november.

Veel onrust in de sector

De burgemeester van Venray, Michiel Uitdehaag, zegt contact te hebben gehad met de getroffen boer. "De impact op hem, zijn gezin en het bedrijf is groot. Namens Venray leven we met hen mee en wensen we ze sterkte in deze moeilijke dagen", aldus de burgemeester. Hij roept op om de landelijke maatregelen tegen vogelgriep serieus te nemen.

De vogelgriep grijpt flink om zich heen in Nederland en andere Europese landen, zowel onder wilde vogels als in de pluimveehouderij. In de sector zorgt dat voor veel onrust. Landelijk geldt inmiddels een ophokplicht voor al het pluimvee.

Sinds begin oktober is op dertig locaties verspreid door het land vogelgriep vastgesteld. Daarbij zijn zo’n 1,25 miljoen dieren geruimd. De uitbraken vonden plaats op boerderijen met vleeseenden, vleeskuikens en leghennen, maar ook op een kinderboerderij, in een dierenpark en bij een kweekcentrum voor flamingo's en kraanvogels. Wilde dieren in natuurgebieden zijn niet meegerekend.