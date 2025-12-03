Dierenartsen bereiden zich voor op behandelen vogelgriep bij huisdieren

Alle dierenartsen in Nederland ontvangen woensdag een brief van het RIVM waarin staat hoe ze moeten handelen bij een kat of hond die mogelijk besmet is met vogelgriep. Mensen die voor hun werk met besmette dieren in aanraking komen, lopen een 'gemiddeld risico' op besmetting.

In de brief staat een advies over welke beschermingsmiddelen dierenartsen moeten dragen als ze mogelijk besmette honden of katten behandelen. Daarnaast krijgen ze informatie over het afnemen van monsters bij de dieren en naar welk laboratorium die opgestuurd moeten worden.

Onlangs werd ook al een kinderboerderij in Nijmegen getroffen door de vogelgriep. Om verspreiding tegen te gaan, werden daar zeker vijftig kippen geruimd. Zie hier de beelden:

0:35 Vogelgriep vastgesteld op kinderboerderij in Nijmegen

Kitten overleden

Dat het virus kan worden overgedragen op zoogdieren was al bekend. Onlangs overleed wel voor het eerst in ons land een kitten door vogelgriep, zo constateerde Wageningen Bioveterinary Research. Demissionair minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) waarschuwde daarom katten- en hondeneigenaren om alert te zijn op vogelgriepverschijnselen. Het gaat dan bijvoorbeeld om koorts, benauwdheid, een loopneus of rode ogen.

Een expertgroep van het RIVM heeft een nieuwe risico-inschatting gemaakt voor besmetting onder mensen. Dit is nog steeds "zeer laag", behalve voor mensen die voor hun werk met besmette dieren in aanraking komen. Voor hen is het risico dus verhoogd naar "gemiddeld".

Informatiebrief

Het is niet de eerste keer dat het RIVM, in samenwerking met onder meer de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Wageningen Bioveterinary Research, zo'n informatiebrief verstuurt. Eerder gebeurde dat ook in 2021 en 2022.