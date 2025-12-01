Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Katteneigenaren opgelet! Kittens dood door vogelgriep op geitenboerderij

Katteneigenaren opgelet! Kittens dood door vogelgriep op geitenboerderij

Dieren

Vandaag, 17:49

Link gekopieerd

Zielig dierennieuws uit Nederland: een nest kittens op een geitenbedrijf is besmet geweest met vogelgriep en eraan overleden. Dat heeft Wageningen Bioveterinary Research geconstateerd, schrijft demissionair minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) in een Kamerbrief. De geiten en andere boerderijdieren zijn onderzocht: bij hen is geen vogelgriep aangetroffen. Het is voor het eerst dat vogelgriep is aangetoond bij een Nederlandse kat en het dier eraan is doodgegaan. In 2023 bleek uit onderzoek dat het virus aanwezig was bij zwerfkatten. Het is bekend dat katten en andere zoogdieren met het virus besmet kunnen raken. Wiersma adviseert katteneigenaren om alert te blijven op vogelgriepverschijnselen.

Onlangs werd ook al een kinderboerderij in Nijmegen getroffen door de vogelgriep. Om verspreiding tegen te gaan, werden daar zeker vijftig kippen geruimd. Zie hier de beelden:

Vogelgriep vastgesteld op kinderboerderij in Nijmegen
0:35

Vogelgriep vastgesteld op kinderboerderij in Nijmegen

Risico-inschatting

Een expertgroep van het RIVM heeft een nieuwe risico-inschatting gemaakt voor besmetting onder mensen. Dit is nog steeds "zeer laag", behalve voor mensen die voor hun werk met besmette dieren in aanraking komen. Voor hen is het risico verhoogd naar "gemiddeld".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Honderd vogels geruimd bij kinderboerderij Nijmegen: 'Ik mis de tok van de kippen'
Honderd vogels geruimd bij kinderboerderij Nijmegen: 'Ik mis de tok van de kippen'
Vogelgriep slaat toe bij drie pluimveebedrijven: bijna 300.000 dieren geruimd
Vogelgriep slaat toe bij drie pluimveebedrijven: bijna 300.000 dieren geruimd
Vervoersverbod in deel Noord-Brabant om vogelgriep
Vervoersverbod in deel Noord-Brabant om vogelgriep
Vogelgriep ontdekt in Streefkerk: 16.000 kippen afgemaakt
Vogelgriep ontdekt in Streefkerk: 16.000 kippen afgemaakt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.