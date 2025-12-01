Katteneigenaren opgelet! Kittens dood door vogelgriep op geitenboerderij

Zielig dierennieuws uit Nederland: een nest kittens op een geitenbedrijf is besmet geweest met vogelgriep en eraan overleden. Dat heeft Wageningen Bioveterinary Research geconstateerd, schrijft demissionair minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) in een Kamerbrief. De geiten en andere boerderijdieren zijn onderzocht: bij hen is geen vogelgriep aangetroffen. Het is voor het eerst dat vogelgriep is aangetoond bij een Nederlandse kat en het dier eraan is doodgegaan. In 2023 bleek uit onderzoek dat het virus aanwezig was bij zwerfkatten. Het is bekend dat katten en andere zoogdieren met het virus besmet kunnen raken. Wiersma adviseert katteneigenaren om alert te blijven op vogelgriepverschijnselen.

Onlangs werd ook al een kinderboerderij in Nijmegen getroffen door de vogelgriep. Om verspreiding tegen te gaan, werden daar zeker vijftig kippen geruimd. Zie hier de beelden:

0:35 Vogelgriep vastgesteld op kinderboerderij in Nijmegen

Risico-inschatting

Een expertgroep van het RIVM heeft een nieuwe risico-inschatting gemaakt voor besmetting onder mensen. Dit is nog steeds "zeer laag", behalve voor mensen die voor hun werk met besmette dieren in aanraking komen. Voor hen is het risico verhoogd naar "gemiddeld".