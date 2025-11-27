Honderd vogels geruimd bij kinderboerderij Nijmegen: 'Ik mis de tok van de kippen'

Op kinderboerderij De Goffert in Gelderland is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ongeveer honderd vogels geruimd. "Ik ben er ontzettend emotioneel onder", vertelt beheerder Nick Alberts aan Hart van Nederland.

Binnen een straal van tien kilometer mogen er per direct geen kippen en eieren vervoerd worden. In dat gebied ligt een Nederlands pluimveebedrijf en de kinderboerderij van Nick. Ook valt een groot deel van de zone in Duitsland.

Nick herinnert zich nog goed hoe de ellende begon: "Dieren vielen op een gegeven moment om, uit het niets. Het was geen incident; ik zag dat er meer dieren massaal omvielen." Daarom besloot hij volgens protocol de NVWA in te schakelen. Na verschillende testen werd vastgesteld dat er vogelgriep heerst op de kinderboerderij in Nijmegen.

Het nieuws doet hem veel; hij mist zijn kippen enorm. Hij vindt het dan ook moeilijk om erover te praten. "De kinderen hadden voor elke kip bijna een andere naam. Het is nu stil en super leeg hier op De Goffert." Aan de andere kant is hij wel opgelucht dat de dieren op een humane manier zijn gestorven.

Ophokplicht

Sinds 16 oktober 2025 geldt er in Nederland een landelijke ophok- en afschermplicht. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels, zoals hobbymatig gehouden kippen.

Maand dicht

" Het is nu nog erg onzeker wanneer we weer open kunnen", vertelt Alberts. "We wachten op de NVWA; zij zijn nu de hokken aan het controleren. In principe is één controle voldoende, maar de NVWA kan ook besluiten extra controles uit te voeren."

De kinderboerderij blijft in ieder geval één maand gesloten.