Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Honderd vogels geruimd bij kinderboerderij Nijmegen: 'Ik mis de tok van de kippen'

Dieren

Vandaag, 17:57

Link gekopieerd

Op kinderboerderij De Goffert in Gelderland is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ongeveer honderd vogels geruimd. "Ik ben er ontzettend emotioneel onder", vertelt beheerder Nick Alberts aan Hart van Nederland.

Binnen een straal van tien kilometer mogen er per direct geen kippen en eieren vervoerd worden. In dat gebied ligt een Nederlands pluimveebedrijf en de kinderboerderij van Nick. Ook valt een groot deel van de zone in Duitsland.

Lees ook:

Vogels kinderboerderij Hapert gedood om vogelgriep: 'Verdrietig maar nodig'
Vogels kinderboerderij Hapert gedood om vogelgriep: 'Verdrietig maar nodig'

Nick herinnert zich nog goed hoe de ellende begon: "Dieren vielen op een gegeven moment om, uit het niets. Het was geen incident; ik zag dat er meer dieren massaal omvielen." Daarom besloot hij volgens protocol de NVWA in te schakelen. Na verschillende testen werd vastgesteld dat er vogelgriep heerst op de kinderboerderij in Nijmegen.

Het nieuws doet hem veel; hij mist zijn kippen enorm. Hij vindt het dan ook moeilijk om erover te praten. "De kinderen hadden voor elke kip bijna een andere naam. Het is nu stil en super leeg hier op De Goffert." Aan de andere kant is hij wel opgelucht dat de dieren op een humane manier zijn gestorven.

Lees ook:

Landelijke ophokplicht door vogelgriep: dit betekent het voor jouw hobbykippen
Landelijke ophokplicht door vogelgriep: dit betekent het voor jouw hobbykippen

Ophokplicht

Sinds 16 oktober 2025 geldt er in Nederland een landelijke ophok- en afschermplicht. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels, zoals hobbymatig gehouden kippen.

Maand dicht

"Het is nu nog erg onzeker wanneer we weer open kunnen", vertelt Alberts. "We wachten op de NVWA; zij zijn nu de hokken aan het controleren. In principe is één controle voldoende, maar de NVWA kan ook besluiten extra controles uit te voeren."

De kinderboerderij blijft in ieder geval één maand gesloten.

Lees ook

Dit is waarom mensen zich zorgen moeten maken om de vogelgriep
Dit is waarom mensen zich zorgen moeten maken om de vogelgriep
Vogelgriep ontdekt op bedrijf in Witmarsum: 90.000 vleeskuikens geruimd
Vogelgriep ontdekt op bedrijf in Witmarsum: 90.000 vleeskuikens geruimd
Veel dode vogels gevonden in Waddengebied, waarschijnlijk vogelgriep
Veel dode vogels gevonden in Waddengebied, waarschijnlijk vogelgriep

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.