Vervoersverbod in deel Noord-Brabant om vogelgriep

Voor acht pluimveebedrijven in Noord-Brabant geldt per direct een vervoersverbod. De bedrijven liggen binnen 10 kilometer van een pluimveebedrijf in het Belgische Pelt waar vogelgriep is vastgesteld. De ondernemers mogen daarom geen vogels of eieren vervoeren vanaf hun eigen bedrijf.

Ook mag vogelmest en gebruikt strooisel de terreinen in een gebied ten zuiden van Valkenswaard niet verlaten. Het vervoersverbod moet verdere verspreiding van vogelgriep voorkomen. België onderzoekt nog waar de besmetting vandaan komt.

Ophokplicht

Zaterdag werd ook al een vervoersverbod voor 51 Noord-Brabantse pluimveebedrijven ingesteld, nadat in het Belgische Kinrooi, nog geen 30 kilometer ten oosten van Pelt, vogelgriep was geconstateerd.

Sinds 16 oktober geldt in heel Nederland al een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Dat werd ingesteld nadat vogelgriep was gevonden bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Gasselternijveenschemond in Drenthe. De 17.000 dieren werden gedood.