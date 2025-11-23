Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vervoersverbod in deel Noord-Brabant om vogelgriep

Vervoersverbod in deel Noord-Brabant om vogelgriep

Verkeer

Vandaag, 15:10

Link gekopieerd

Voor acht pluimveebedrijven in Noord-Brabant geldt per direct een vervoersverbod. De bedrijven liggen binnen 10 kilometer van een pluimveebedrijf in het Belgische Pelt waar vogelgriep is vastgesteld. De ondernemers mogen daarom geen vogels of eieren vervoeren vanaf hun eigen bedrijf.

Ook mag vogelmest en gebruikt strooisel de terreinen in een gebied ten zuiden van Valkenswaard niet verlaten. Het vervoersverbod moet verdere verspreiding van vogelgriep voorkomen. België onderzoekt nog waar de besmetting vandaan komt.

Ophokplicht

Zaterdag werd ook al een vervoersverbod voor 51 Noord-Brabantse pluimveebedrijven ingesteld, nadat in het Belgische Kinrooi, nog geen 30 kilometer ten oosten van Pelt, vogelgriep was geconstateerd.

Sinds 16 oktober geldt in heel Nederland al een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Dat werd ingesteld nadat vogelgriep was gevonden bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Gasselternijveenschemond in Drenthe. De 17.000 dieren werden gedood.

Door ANP

Lees ook

Vogelgriep ontdekt in Streefkerk: 16.000 kippen afgemaakt
Vogelgriep ontdekt in Streefkerk: 16.000 kippen afgemaakt
Vogelgriep vastgesteld bij hobbyhouder in Zeeland: 87 vogels gedood
Vogelgriep vastgesteld bij hobbyhouder in Zeeland: 87 vogels gedood
62.000 kippen gedood na uitbraak vogelgriep in Terschuur
62.000 kippen gedood na uitbraak vogelgriep in Terschuur
Ook vogelgriep aangetroffen in Friesland: 120.000 dieren worden gedood
Ook vogelgriep aangetroffen in Friesland: 120.000 dieren worden gedood

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.