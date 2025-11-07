Ook vogelgriep aangetroffen in Friesland: 120.000 dieren worden gedood

Op een leghennenbedrijf in het Friese Drogeham is vogelgriep vastgesteld. De 120.000 dieren van het bedrijf worden gedood, meldde het ministerie van Landbouw vrijdag.

In een zone van 10 kilometer rond de getroffen onderneming liggen nog 27 pluimveebedrijven. In dat gebied is per direct een vervoersverbod ingesteld.

Steeds meer provincies krijgen te maken met vogelgriep. Eerder werd het virus al op bedrijven in Flevoland, Gelderland en Limburg gevonden. In het hele land geldt al enkele weken een ophok- en afschermplicht voor vogels en pluimvee.

Hoe groot is het risico dat vogelgriep overslaat op mensen? Die vraag wordt beantwoord door viroloog Ab Osterhaus in Vandaag Inside: