Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Emmeloord: 45.000 kippen geruimd

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Emmeloord: 45.000 kippen geruimd

Dieren

Vandaag, 21:20

Link gekopieerd

Bij een pluimveebedrijf in Emmeloord is vogelgriep vastgesteld. De circa 45.000 dieren van het bedrijf worden uit voorzorg gedood om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw maandag. Rond de onderneming geldt in een zone van 10 kilometer een vervoersverbod.

Dit najaar is vogelgriep opgedoken op verschillende plaatsen in Gelderland. Sinds medio vorige maand geldt een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Per direct landelijke ophokplicht: kippen moeten binnenblijven vanwege vogelgriep
Per direct landelijke ophokplicht: kippen moeten binnenblijven vanwege vogelgriep
Eerste vogelgriepbesmetting sinds maart: 71.000 dieren geruimd
Eerste vogelgriepbesmetting sinds maart: 71.000 dieren geruimd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.