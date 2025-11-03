Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Emmeloord: 45.000 kippen geruimd

Bij een pluimveebedrijf in Emmeloord is vogelgriep vastgesteld. De circa 45.000 dieren van het bedrijf worden uit voorzorg gedood om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw maandag. Rond de onderneming geldt in een zone van 10 kilometer een vervoersverbod.

Dit najaar is vogelgriep opgedoken op verschillende plaatsen in Gelderland. Sinds medio vorige maand geldt een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee.