Per direct landelijke ophokplicht: kippen moeten binnenblijven vanwege vogelgriep

Het ministerie van Landbouw heeft per direct een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld voor pluimvee. Die maatregel komt nadat vorige week op een kippenboerderij in het Drentse Gasselternijveenschemond vogelgriep werd ontdekt. Deskundigen waarschuwen dat het risico op nieuwe besmettingen de afgelopen dagen flink is toegenomen.

Daarom heeft het ministerie nu besloten dat pluimveehouders hun dieren binnen moeten houden. De ophokplicht geldt voor iedereen die kippen houdt: van grote boerenbedrijven tot mensen met een paar kippen in de tuin. Ook tentoonstellingen met risicovogels zijn voorlopig verboden.

Grote impact

De maatregel moet de kans op besmetting met vogelgriep zoveel mogelijk verkleinen. Het ministerie noemt de ophokplicht "een zware maatregel" voor commerciële bedrijven en hobbyhouders. Het ministerie zegt dat de ziekte "erg onvoorspelbaar" is en houdt daarom de situatie nauwlettend in de gaten.

Bij de uitbraak in Gasselternijveenschemond zijn 71.000 kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook mogen in een zone van 10 kilometer geen dieren worden vervoerd.