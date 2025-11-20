Vogelgriep vastgesteld bij hobbyhouder in Zeeland: 87 vogels gedood

In Zeeland is vogelgriep vastgesteld bij een hobbypluimveehouder, meldt het ministerie van Landbouw donderdag. In Terhole, in de gemeente Hulst, worden 87 vogels gedood om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In een zone van 10 kilometer rond Terhole bevinden zich vijf pluimveebedrijven. In die zone is per direct een vervoersverbod ingesteld. Eerder werd al vogelgriep geconstateerd in onder meer Friesland, Flevoland, Gelderland en Limburg.

In maart is een proef gestart met het vaccineren van pluimvee tegen de vogelgriep. Een vaccin zou voor pluimveehouder Theo een opluchting zijn: