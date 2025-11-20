Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vogelgriep vastgesteld bij hobbyhouder in Zeeland: 87 vogels gedood

Vogelgriep vastgesteld bij hobbyhouder in Zeeland: 87 vogels gedood

Natuur

Vandaag, 16:49

Link gekopieerd

In Zeeland is vogelgriep vastgesteld bij een hobbypluimveehouder, meldt het ministerie van Landbouw donderdag. In Terhole, in de gemeente Hulst, worden 87 vogels gedood om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In een zone van 10 kilometer rond Terhole bevinden zich vijf pluimveebedrijven. In die zone is per direct een vervoersverbod ingesteld. Eerder werd al vogelgriep geconstateerd in onder meer Friesland, Flevoland, Gelderland en Limburg.

In maart is een proef gestart met het vaccineren van pluimvee tegen de vogelgriep. Een vaccin zou voor pluimveehouder Theo een opluchting zijn:

Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'
1:14

Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'

Door ANP

Lees ook

Dit is waarom mensen zich zorgen moeten maken om de vogelgriep
Dit is waarom mensen zich zorgen moeten maken om de vogelgriep
Ook vogelgriep aangetroffen in Friesland: 120.000 dieren worden gedood
Ook vogelgriep aangetroffen in Friesland: 120.000 dieren worden gedood
Per direct landelijke ophokplicht: kippen moeten binnenblijven vanwege vogelgriep
Per direct landelijke ophokplicht: kippen moeten binnenblijven vanwege vogelgriep

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.