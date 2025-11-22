Vogelgriep ontdekt in Streefkerk: 16.000 kippen afgemaakt

Op een biologisch leghennenbedrijf in Streefkerk (Zuid-Holland) is vogelgriep ontdekt. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden er 16.000 kippen geruimd. Dat laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten.

In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Dit betekent dat er geen pluimvee, eieren, vogelmest en strooisel mogen worden vervoerd. In dat gebied liggen twee pluimveebedrijven.

In maart startte een proef met het vaccineren van pluimvee tegen de vogelgriep:

1:14 Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'

De vogelgriep is de afgelopen weken op meer dan tien boerderijen in het land aangetroffen, vooral bij kippenhouders. Meer dan 700.000 dieren zijn daar gedood om verspreiding tegen te gaan.

In verband met de vogelgriep geldt in heel Nederland een ophokplicht, zowel voor boerenbedrijven als voor hobbyisten die thuis kippen houden. De dieren moeten ook worden afgeschermd, om te voorkomen dat besmette poep van overvliegende vogels tussen de vogels belandt.