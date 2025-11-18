62.000 kippen gedood na uitbraak vogelgriep in Terschuur

In het Gelderse dorp Terschuur, in de gemeente Barneveld, is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met leghennen. Alle 62.000 kippen op het bedrijf worden gedood om te voorkomen dat het virus overslaat naar andere bedrijven in de omgeving.

In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Dit betekent dat er geen pluimvee, eieren, vogelmest en strooisel mogen worden vervoerd. In dat gebied liggen 182 pluimveebedrijven, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

In maart is een proef gestart met het vaccineren van pluimvee tegen de vogelgriep. Een vaccin zou voor pluimveehouder Theo een opluchting zijn:

1:14 Vogelgriepvaccin opluchting voor pluimveehouder Theo: 'Positief nieuws'

'Zwaar te verduren'

De burgemeester van Barneveld, Jacco van der Tak, zegt dat hij de getroffen kippenboer heeft gesproken. "Vanzelfsprekend leef ik mee met de getroffen pluimveehouder en met de andere ondernemers in de pluimveesector, die het zwaar te verduren hebben", laat Van der Tak weten.

De besmetting in Terschuur is de veertiende sinds vogelgriep begin oktober weer opdook in Nederland. Zes daarvan waren in de provincie Gelderland. Op de getroffen bedrijven zijn meer dan 700.000 dieren geruimd.

In verband met de vogelgriep geldt in heel Nederland een ophok- en afschermplicht, zowel voor boerenbedrijven als voor hobbyisten die thuis kippen houden.