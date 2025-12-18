Tientallen dode eenden gevonden bij waterzuivering in Amsterdam

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft begin november tientallen dode eenden aangetroffen bij een rioolwaterzuivering in Amsterdam. Uit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven aan vogelgriep en botulisme, een bacterie die in water voorkomt. Dat meldt het waterschap donderdag zelf.

De tanks van de zuiveringsinstallatie zijn vaak aantrekkelijk voor vogels om even te verblijven, omdat het water voedselrijk en warm is. Het komt vaker voor dat er dode vogels worden gevonden, maar het is opvallend dat er nu zoveel eenden tegelijk zijn gestorven.

Het waterschap benadrukt dat de dode eenden, zeker vanwege de vogelgriep, geen gevaar vormden voor de volksgezondheid. Het water wordt in meerdere stappen gezuiverd voordat het in het Noordzeekanaal terechtkomt. De dieren zijn niet gevonden bij een van deze zuiveringsinstallaties.