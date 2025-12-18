Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tientallen dode eenden gevonden bij waterzuivering in Amsterdam

Tientallen dode eenden gevonden bij waterzuivering in Amsterdam

Dieren

Vandaag, 12:07

Link gekopieerd

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft begin november tientallen dode eenden aangetroffen bij een rioolwaterzuivering in Amsterdam. Uit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven aan vogelgriep en botulisme, een bacterie die in water voorkomt. Dat meldt het waterschap donderdag zelf.

De tanks van de zuiveringsinstallatie zijn vaak aantrekkelijk voor vogels om even te verblijven, omdat het water voedselrijk en warm is. Het komt vaker voor dat er dode vogels worden gevonden, maar het is opvallend dat er nu zoveel eenden tegelijk zijn gestorven.

Het waterschap benadrukt dat de dode eenden, zeker vanwege de vogelgriep, geen gevaar vormden voor de volksgezondheid. Het water wordt in meerdere stappen gezuiverd voordat het in het Noordzeekanaal terechtkomt. De dieren zijn niet gevonden bij een van deze zuiveringsinstallaties.

Door Jamie van Velzen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.