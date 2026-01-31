Volg Hart van Nederland
Vogelgriep treft Drenthe: 15.000 kippen afgemaakt in Dalen

Dieren

Vandaag, 15:46

In het Drentse dorp Dalen is vogelgriep ontdekt op een leghennenbedrijf. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Om verdere verspreiding te voorkomen worden alle 15.000 kippen op het bedrijf afgemaakt. Het gaat om een bedrijf in de gemeente Coevorden.

Rondom het besmette bedrijf is direct een beschermingszone ingesteld. Binnen een straal van 3 kilometer ligt nog één ander pluimveebedrijf, maar dat staat leeg. Dat bedrijf is begin december al geruimd na een eerdere uitbraak van vogelgriep.

In de ruimere zone van 10 kilometer rondom Dalen liggen nog acht andere pluimveebedrijven. Voor al deze locaties gelden per direct extra strenge regels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt naar andere bedrijven of regio's.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt een vervoersverbod. Dat betekent dat er geen vogels, broedeieren en consumptie-eieren mogen worden vervoerd vanaf locaties waar vogels worden gehouden. Ook het afvoeren van mest en gebruikt strooisel is verboden.

De maatregelen raken niet alleen Drenthe. De 10-kilometerzone loopt ook deels door in Overijssel en een klein stukje Duitsland. Hoe lang het vervoersverbod van kracht blijft, is nog niet bekendgemaakt.

Door ANP

