Vogelgriep in Friese Aalsum, 30.000 leghennen geruimd

Dieren

Vandaag, 17:39

Op een pluimveebedrijf in het Friese Aalsum is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). De ongeveer 30.000 leghennen op het bedrijf worden gedood om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf wordt een vervoersverbod ingesteld om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit betekent dat alle bedrijven met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en eieren voor consumptie mogen vervoeren. Ook mag geen mest van vogels en gebruikt strooisel worden afgevoerd.

In de zone van 10 kilometer liggen nog eens negen andere pluimveebedrijven. In een gebied van 3 kilometer rond het besmette pluimveebedrijf zijn dat er twee.

De vogelgriep grijpt in Nederland al maanden om zich heen. Ongeveer twee miljoen kippen en andere dieren zijn om die reden al gedood. Sinds oktober vorig jaar geldt een landelijke ophokplicht.

Door ANP

