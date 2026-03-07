Volg Hart van Nederland
Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Putten, 23.000 leghennen geruimd

Dieren

Vandaag, 20:53

In het Gelderse Putten is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met leghennen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft daarom ongeveer 23.000 kippen geruimd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Binnen een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In een zone van 10 kilometer rond de boerderij zitten wel 64 andere pluimveebedrijven, meldt de NVWA. Een deel daarvan ligt ook in de beperkingszone die geldt na een eerdere besmetting in Lunteren, die afgelopen maandag werd vastgesteld. In de 10-kilometerzone geldt een vervoersverbod voor kippen, eieren en mest.

Ophokplicht

Sinds half oktober geldt er landelijk een ophokplicht voor kippen en andere vogels. Sindsdien is vogelgriep op tientallen bedrijven vastgesteld en zijn er al meer dan 2 miljoen kippen gedood, volgens de NVWA.

Door ANP

