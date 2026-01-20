Primeur: baby Kantjil geboren in Wildlands Zoo Emmen

In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is een Javaanse kantjil geboren. Het is de eerste keer dat dit koppel in het park voor nakomelingen zorgt. Het jong werd geboren op 13 december 2025. Zowel het jong als de ouders maken het, ruim een maand later, goed.

Bij de geboorte was het diertje ongeveer 15 centimeter groot en woog hij zo’n 350 gram. Dat maakte het dwerghertje extra kwetsbaar. Inmiddels is het jong ongeveer een maand oud, groeit het goed en eet het zelfstandig mee, zoals te zien is op de beelden hierboven.

Javaanse kantjils zijn na ongeveer 4 tot 5 maanden al zelfstandig. De geboorte vond plaats in een periode waarin de volwassen dieren tijdelijk achter de schermen verbleven. Het vrouwtje had een draagtijd van ongeveer 5 maanden.

Moeder en baby Kantjil maken het goed. Bron: Wildlands Emmen

Zeldzame diersoort

Binnen Europa leven slechts 41 Javaanse kantjils, verspreid over 17 dierenparken. Dat maakt de geboorte in Emmen extra waardevol. Door hun verborgen leefwijze is er nog weinig bekend over deze diersoort. Om de populatie in dierenparken gezond te houden, maken de dieren deel uit van een speciaal programma voor het behoud van bedreigde diersoorten.

Het zijn een van de kleinste hoefdieren ter wereld en ze behoren tot een eigen familie: de dwergherten. Ze hebben kleine slagtandjes, die vooral worden gebruikt bij onderlinge confrontaties. Ondanks die tanden zijn het planteneters.

Het is nog onzeker of bezoekers het jong de komende periode kunnen zien. Vanwege de verbouwing van de tropische kas verblijven de dwergherten voorlopig achter de schermen.