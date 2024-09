Zeldzaam zebraveulen geboren in Amersfoort: 'Geboorte volgens het boekje'

Beschuit met zwart-witte muisjes in Dierenpark Amersfoort: zondagmiddag werd hier een Grévy-zebra geboren. Dit soort is een bedreigd ras, de populatie is in de afgelopen eeuw de helft minder geworden. Het dier huppelt na een dracht van meer dan een jaar nu vrolijk rond in de Amersfoortse 'Savanne'.

Volgens hoofd-dierverzorging Willem Verdonck gaat het heel goed met moeder Lulu en haar jong: “De geboorte verliep volgens het boekje."

Kennismaking andere dieren

Niet alleen het veulen, ook de andere diersoorten zijn gewend geraakt aan de kleine zebra. Verdonck: "De andere zebra's, impala's en beisa oryxen hebben al kennis gemaakt met het jonge veulen." De giraffen krijgen nu ook de kans om het kleintje van dichtbij te bewonderen.

In de natuur komt de Grévy-zebra voor in Kenia, Zuid-Ethiopië en ook in sommige delen van Somalië. De grootste oorzaken van de bedreiging zijn droogte en onvoldoende drinkplaatsen. Dit laatste komt vooral door schapen en geiten die het territorium van de gestreepte viervoeters betreden.