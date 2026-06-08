ARTIS toont vernieuwd aquarium na jarenlange restauratie van 50 miljoen euro

Na een renovatie van vijf jaar opent het vernieuwde aquarium van ARTIS op 13 juni opnieuw de deuren voor bezoekers. Dat heeft de Amsterdamse dierentuin maandag bekendgemaakt. De restauratie kostte in totaal zo'n 50 miljoen euro, gefinancierd door overheden, fondsen en particuliere donateurs.

Het historische gebouw kampte al jaren met schade door zout water uit de aquaria. Daardoor raakten muren, plafonds en draagconstructies steeds verder aangetast. Volgens Artis was een grootschalige restauratie daarom noodzakelijk.

De helft van de Nederlanders vindt het zielig dat dieren in dierentuinen leven. Veel mensen vinden dierentuinen bovendien niet meer van deze tijd, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.

Vergroot en vernieuwd

Tijdens de werkzaamheden zijn veel aquaria vergroot en volledig opnieuw ingericht. Bezoekers kunnen straks ongeveer 250 verschillende diersoorten bewonderen. Ook is het gebouw verduurzaamd met onder meer isolatieglas, vloerverwarming op lage temperatuur, zonnepanelen en aquariumbakken van zelfherstellend beton.

Volgens Artis-directeur Rembrandt Sutorius staat het belang van water centraal in het vernieuwde aquarium. "Zonder water geen planten, geen dieren en geen mensen. Die boodschap loopt als een rode draad door het nieuwe Artis-Aquarium."

Beeld: ARTIS/Kirsten van Santen.