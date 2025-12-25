Volg Hart van Nederland
Kerstwonder in ARTIS: olifantenkalf geboren op kerstavond

Dieren

Vandaag, 12:45 - Update: 2 uur geleden

Een kerstcadeautje voor dierenpark ARTIS: op kerstavond is daar een Aziatisch olifantenkalf geboren. Het mannetje is een jong van Thong Thai, de ervaren moeder van de kudde. Met de geboorte telt ARTIS nu vijf Aziatische olifanten. De jongste dochter van Thong Thai is momenteel ook drachtig. Naar verwachting is het kalf over ongeveer een week voor bezoekers buiten te zien.

Het kalf stond al binnen enkele minuten op eigen benen en begon kort daarna te drinken bij de moeder. Dat is een goed teken, want een olifantenkalf dat goed drinkt, komt dagelijks ongeveer een kilo aan. "Gedurende de dag zagen we de kudde langzaam veranderen. We waren alert, maar hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan", vertelt teamleider dierverzorging Peter Bleesing.

Toch kwam het kalf vrij snel ter wereld. "De bevalling duurde ongeveer tien minuten. Geen moment week de kudde van haar zijde en enkele minuten later stond het kalf al stevig op vier poten", aldus Bleesing.

Veel belangstelling

De andere Aziatische olifanten waren tijdens de geboorte aanwezig en toonden veel belangstelling voor het kalf. Ze bleven dicht in de buurt en vormden direct na de geboorte een beschermende cirkel om het jong.

Het bijwonen van een geboorte en het samen verzorgen van een kalf speelt een belangrijke rol binnen de kudde. Zo doen de andere olifanten ervaring op voor het krijgen en opvoeden van hun eigen jongen.

Meebeslissen over de naam

Het publiek mag meebeslissen over de naam van het olifantenkalf. Via de website van ARTIS kunnen suggesties worden ingestuurd. De enige eis is dat de naam verwijst naar het oorspronkelijke leefgebied van de Aziatische olifant. In ARTIS krijgen dieren al langer een naam om ze van elkaar te onderscheiden, al werden die namen een periode niet met het publiek gedeeld.

Door Redactie Hart van Nederland

