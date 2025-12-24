Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hond van radiopresentator Niek van der Bruggen terecht

Hond van radiopresentator Niek van der Bruggen terecht

Dieren

Vandaag, 14:03

Link gekopieerd

De politie heeft de golden retriever van Radio Veronica-dj Niek van der Bruggen teruggevonden. Dat laat een woordvoerder van de eenheid Midden-Nederland weten. Puck verkeert in goede gezondheid, meldt de woordvoerder, al gaat de hond even langs de dierenarts voor een extra controle.

Puck rende weg toen Van der Bruggen dinsdagavond bij Zijderveld bij een ongeluk met drie auto's betrokken was. De auto van de dj sloeg zes keer over de kop. Van der Bruggen kwam met de schrik vrij, maar zijn hond ging er dus wel vandoor.

Een hondenrescueteam van de Dierenambulance en de politie zochten woensdagochtend in de bossen rond Vianen. Puck werd uiteindelijk teruggevonden dankzij een geurspoor.

Het onderzoek van de politie loopt nog. Er is een alcohol- en speekseltest bij Van der Bruggen afgenomen om te kijken of hij mogelijk onder invloed was. De labuitslagen worden op zijn vroegst na de kerst verwacht.

Door ANP

Lees ook

Hond van radiopresentator Niek van der Bruggen vermist na ernstig ongeluk
Hond van radiopresentator Niek van der Bruggen vermist na ernstig ongeluk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.