Hond van radiopresentator Niek van der Bruggen terecht

De politie heeft de golden retriever van Radio Veronica-dj Niek van der Bruggen teruggevonden. Dat laat een woordvoerder van de eenheid Midden-Nederland weten. Puck verkeert in goede gezondheid, meldt de woordvoerder, al gaat de hond even langs de dierenarts voor een extra controle.

Puck rende weg toen Van der Bruggen dinsdagavond bij Zijderveld bij een ongeluk met drie auto's betrokken was. De auto van de dj sloeg zes keer over de kop. Van der Bruggen kwam met de schrik vrij, maar zijn hond ging er dus wel vandoor.

Een hondenrescueteam van de Dierenambulance en de politie zochten woensdagochtend in de bossen rond Vianen. Puck werd uiteindelijk teruggevonden dankzij een geurspoor.

Het onderzoek van de politie loopt nog. Er is een alcohol- en speekseltest bij Van der Bruggen afgenomen om te kijken of hij mogelijk onder invloed was. De labuitslagen worden op zijn vroegst na de kerst verwacht.