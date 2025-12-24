Hond van radiopresentator Niek van der Bruggen vermist na ernstig ongeluk

Radiopresentator Niek van der Bruggen, bekend van Radio Veronica, deelt in een emotionele video op sociale media dat hij zijn hond Puck kwijt is geraakt. Hij raakte dinsdagavond samen met de trouwe viervoeter betrokken bij een ongeluk op de A2 bij de afrit Everdingen. Na het voorval rende het geschrokken dier de snelweg op en is sindsdien niet meer gezien.

Van der Bruggen laat weten dat hij er zelf, net als de tegenpartij, zonder kleerscheuren vanaf is gekomen. Wel maakt hij zich grote zorgen om zijn Puck, een tikje klein uitgevallen golden retriever-teef. "Mijn hond is kwijt. Ik ben haar aan het zoeken nu", zegt de presentator in de video. "Mocht je Puck tegenkomen in de regio Everdingen/Zijderveld, bel dan de dierenambulance."

Zes keer over de kop

Bij zijn boodschap deelt hij ook een poster, gemaakt door Dierenambulance Vianen en omstreken. Daarop is een foto van Puck te zien en staat ook een telefoonnummer waar bij tips naar gebeld mag worden. Net als op de foto had de viervoeter ten tijde van het ongeluk een tuigje om. Waarschijnlijk draagt ze die nog steeds.

De oproep van de dierenambulance (Beeld: Dierenambulance Vianen en omstreken)

De dierenambulance roept mensen op uit te kijken naar Puck. "Heeft u een zichtmelding, geef deze dan z.s.m. en zo nauwkeurig mogelijk door." Ook roepen ze op om foto's te maken maar alleen als dit de hond "niet opschrikt" en oude zichtmeldingen zijn ook welkom.

Over het ongeluk zelf zegt Van der Bruggen: "Sorry als je daarvoor in de file stond. Ik ben zes keer over de kop gevlogen met een Volvo XC90. Dat is op zich al een prestatie." De presentator is in het ziekenhuis geweest voor een behandeling.

Van der Bruggen maakt op Radio Veronica iedere maandag tot en met donderdagavond een programma tussen 19.00 en 22.00 uur.