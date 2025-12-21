Niet fris, wel leerzaam: op deze kerstmarkt pluizen kinderen braakballen

Op de kerstmarkt in Rockanje stonden mensen onverwacht in de rij voor iets waar velen normaal van gruwelen: braakballen pluizen. Niet fris, wel razend interessant, benadrukt Jan-Alewijn Dijkhuizen. Hij ontleedde dit jaar meer van die harige pakketjes dan wie dan ook in Nederland: 6.089 stuks. Goed voor de landelijke titel én de Gouden Braakbal.

Voor bezoekers van natuurgebied Tenellaplas is Jan-Alewijn al een bekend gezicht, maar sinds zijn prijs is hij uitgegroeid tot een kleine BN'er in de wereld van de uilenballen. De Zoogdiervereniging riep hem uit tot beste pluizer van 2025. "Normaal pluizen we van september tot maart, maar dit jaar hebben we het hele jaar doorgeplozen. Iedereen vindt het heel leuk, dus we gaan er gewoon mee door!", zegt hij.

Belangrijke informatie

Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Op de kerstmarkt mogen kinderen én volwassenen zelf met een pincet in een braakbal peuren. Wat eerst smerig lijkt, verandert onder zijn uitleg in een soort natuurschatzoektocht.

Achter het vieze uiterlijk van een braakbal schuilt namelijk belangrijke informatie over muizen en andere kleine dieren. Zo'n pakketje van vijf tot tien gram kan resten van meerdere dieren bevatten. Door restjes schedels en kaken te bekijken, snappen onderzoekers beter welke soorten in een gebied leven. Dat blijkt waardevol, zeker dit jaar: 2025 stond in het teken van het Jaar van de oelmuis. Dankzij honderden vrijwilligers zijn ruim 47.000 woelmuizen geregistreerd, en Jan-Alewijn legde een recordbijdrage neer.