Jeroen uit Enschede breekt record met gigantische zonnebloem: zo lang is 'ie

Natuur

Vandaag, 21:02

In het Overijsselse Hasselt is tijdens het jaarlijkse Harvest Fest een bijzonder Europees record in handen van een Nederlander gevallen. De zonnebloem van kweker Jeroen van der Velde uit Enschede werd door een vertegenwoordiger van Guinness World Records gemeten op 9,24 meter. Daarmee is de bloem zeven centimeter langer dan het vorige record van 9,17 meter.

Toch mag Jeroen zich geen wereldrecordhouder noemen. In Amerika staat namelijk een zonnebloem die inmiddels 9,47 meter lang is. Voorlopig moet hij het dus doen met de Europese titel.

'Eer van mijn werk'

De reuzenzonnebloem behoorde al voor de officiële meting tot de hoogste ter wereld. Voor Jeroen voelt het hoe dan ook als een beloning voor zijn jarenlange werk. Hij houdt zich al 29 jaar met toewijding bezig met tuinieren en experimenteren. "Het is de eer van mijn werk, en het is leuk dat ik dat ook met iedereen kan delen," zegt hij tegen Hart van Nederland.

Wel hoopt hij volgend jaar ook het wereldrecord te verbreken. "Met de genetica die ik nu heb, is het mogelijk om volgend jaar iets boven de tien meter te komen. Daarnaast voer ik andere experimenten uit, waardoor ik misschien nog wel hoger kan", vervolgt Jeroen. "Volgend jaar ga ik die Amerikanen gewoon inmaken, klaar."

